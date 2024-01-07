Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş nereli, ne mezunu? Alinur Aktaş hayatı ve kariyeri!

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Belediye başkan adaylarının açıklanmasına saatler kala kulislerde söz edilen isimlerin hayatı merak konusu oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş nereli, ne mezunu? Alinur Aktaş hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde...

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

Alinur Aktaş, 25 Ekim 1970 tarihinde İnegöl, Bursa'da doğan bir Türk siyasetçi ve mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıdır. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yaptı ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir unvanına sahiptir.

Aktaş, uzun yıllar mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra kendi mobilya firmasını kurarak ticaret hayatına atıldı. 2002 yılında AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi kariyerine başladı ve 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarında birçok vizyon projesi gerçekleştirdi.

Alinur Aktaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Aynı zamanda Bursa Turizm Tanıtma Birliği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı gibi görevleri de üstlenmiştir. İngilizce ve Arapça dillerini bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.