Alihan Göçmen kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Alihan Göçmen kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Alihan Göçmen kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Alihan Göçmen kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Alihan Göçmen nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALİHAN GÖÇMEN KİMDİR?

09 Temmuz 1997'de Eskişehir'de doğan Göçmen, 2018 yılında Ege Üniversitesi'nde muhasebe ve vergi uygulamaları ön lisans programını tamamladı. Ardından 2021 yılında maliye lisans programını bitirdi. 2023 yılında Trakya Üniversitesi'nde muhasebe ve denetim yüksek lisans programına kabul edildi. Şu anda 2.5 yıldır özel bir muhasebe bürosunda stajyer mali müşavir olarak görev yapıyor.

Alihan Göçmen, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.