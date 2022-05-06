Alican Yücesoy kimdir? 7 Mayıs Afara program konuğu Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, dizileri nelerdir?

6-7 Mayıs Afara programı konuklarından olan Alican Yücesoy'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Alican Yücesoy kimdir? 7 Mayıs Afara program konuğu Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, evli mi, dizileri neler? Detaylar yazımızda...

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

Alican Yücesoy (d. 22 Ekim 1982, İstanbul), Türk oyuncudur.

Alican Yücesoy, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiştir. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. Sonrasında diziler ve sinema filmleri yapmıştır. 2015 yılı itibarı ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun yeni genel sanat yönetmenidir.

Anne tarafı yarı Bulgaristan, Rusçuk göçmeni yarı Bartınlı iken baba tarafı Arap kökenlidir.

Alican Yücesoy 6-7 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

Rol aldığı oyunlar:

He-Go: Halil Babür - Altıdan Sonra Tiyatro - 2017

Gülünç Karanlık: Wolfram Lotz - Bakırköy Belediye Tiyatroları-2016

Hayvan Çiftliği (oyun): George Orwell - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2014

Sıkı Yönetim: Albert Camus - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2012

Eksik: Özer Aslan - Tiyatro Hal - 2012

Külhanbeyi Müzikali: Ülkü Ayvaz - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2011

Aklı Havada: Ali Yenel - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2010

Yağmurcu: Richard Nash - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2008

Tersine Dünya: Orhan Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Dua Odası: Shan Khan - Tiyatro Z - 2006

Pırtlatan Bal: Aziz Nesin - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Günün Adamı: Haldun Taner - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Teneke: Yaşar Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004

Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar: Dario Fo - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004

Köpek Kadın Erkek: Sibylle Berg - 2004

Suret: Onur Bayraktar - Stüdyo Drama - 2004

Filmografisi:

2022 - Bandırma Füze Kulübü

2022-günümüz: Maske Kimsin Sen? (Jüri)

2021 - Hükümsüz (Serdar)

2021 - Kimya (Konuk oyuncu)

2020 - 9 Kere Leyla (Haris)

2020 - Bir Başkadır (Sinan)

2020 - Menajerimi Ara (konuk oyuncu)

2020 - Jet Sosyete (Ahmet; konuk oyuncu)

2019 - Küçük Şeyler (Onur)

2018 - Can Kırıkları (Cihan Karadağ)

2018 - Adı: Zehra (Serkan Kurdoğlu)

2017 - Aşk Uykusu (Serkan)

2016 - Çok Uzak Fazla Yakın (Tarık)

2016 - Kördüğüm (Umut)

2015 - Ertuğrul 1890 (Bekir)

2015 - Serçe Sarayı (Ali Rıza öğretmen)

2014-2015 - Karadayı (Yılmaz)

2014 - Bana Artık Hicran De (Murat Sezgin)

2013-2014 - İntikam (Ali Sülen)

2012-2013 Şubat

2012 - Suskunlar (Cebrail)

2011 - Sen de Gitme (İlker)

2011 - Eyyvah Eyvah 2 (İbrahim)

2010 - Prensesin Uykusu (Neşet)

2010 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Ali)

2010 - Eyyvah Eyvah (İbrahim)

2008-2010 - Adanalı (Tilki Timur)

2009 - Ev (02 Koray)

2008 - Dinle Neyden (Halil Tabip)

2007 - Gurbet Yolcuları (Hüseyin)

2007 - Zoraki Koca (Tarık)

2007 - Umut Adası (Tuğra)

2006 - Son Osmanlı Yandım Ali (Mustafa Kemal)

2004 - 2 Eylül (Tim Çavuşu)

2004 - Akümülatörlü Radyo (Murat)

2003 - Sessiz Gece (Işık)

2003 - Pilli Bebek (Ertuğrul)

Ödüller:

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (2019) (Küçük Şeyler)

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (2019)

The 33rd Montenegro Film Festival Golden Mimosa for Best Actor - La Belle Indifference

9. Malatya Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

7. Kayseri Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Küçük Şeyler)

Top Shorts Uluslararası Kısa Film Festivali En İyi Senaryo (Taş), 2020

Vasfi Rıza Zobu Tiyato Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Gülünç Karanlık)

20. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri / Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Hayvan Çiftliği)

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Alican Yücesoy/Gülünç Karanlık)

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri 2016-2017 Yılın Erkek Oyuncusu (Gülünç Karanlık)

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