Aliağa Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Aliağa Belediyesi hangi parti? Aliağa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Aliağa yerel seçim sonuçları!

ALİAĞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Seçim sonuçlarına göre, MHP'den aday olan Serkan Acar %46,72 oy oranıyla 27.383 oy alarak önde gelmiş ve seçimi kazanmıştır. CHP'den aday olan Çağatay Güç ise %44,38 oy oranıyla 26.010 oy alarak ikinci sırada yer almıştır. Diğer adaylar arasında DEM Parti'den Gül Ekici %3,4 oy oranıyla 1.997 oy, İYİ Parti'den Mustafa Bahadır Gültekin %1,19 oy oranıyla 698 oy, Zafer Partisi'nden Erdinç Tahtacı %1,11 oy oranıyla 651 oy ve Yeniden Refah Partisi'nden Hür Erdem Ünal %0,88 oy oranıyla 521 oy almışlardır. Bu sonuçlara göre, Serkan Acar MHP adayı olarak seçimi kazanmıştır.