Ali Yıldırım Sezer kimdir? AK Parti Kocaeli- Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer kaç yaşında, nereli?
Ali Yıldırım Sezer kimdir? AK Parti Kocaeli- Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer kaç yaşında, nereli? 1994 yılında Kocaeli Barosu'na kaydolan ve 5 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Av. Ali Yıldırım Sezer bir dönem de Başkan Vekilliği görevinde bulundu.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kocaeli- Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer oldu. Peki, Ali Yıldırım Sezer kimdir? AK Parti Kocaeli- Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer kaç yaşında, nereli?
ALİ YILDIRIM SEZER KİMDİR?
- Ali Yıldırım Sezer, 1970 yılında Saraylı'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gölcük'te bitirdi. 1987 yılında Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ise 1992 yılında mezun oldu.
- 1994 yılında Kocaeli Barosu'na kaydolan ve 5 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Av. Ali Yıldırım Sezer bir dönem de Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Kocaeli Barosu'nun geçen ay yapılan Genel Kurulu'nda Türkiye Barolar Birliği delegesi seçildi.
- Ali Yıldırım Sezer, GÖLASDER, Gölcük Yelken Kulübü, GFSD'nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
- Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Gölcük Belediye Başkanı oldu.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Kocaeli- Gölcük Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.