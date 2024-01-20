Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Talip Özdemir'in hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Ali Talip Özdemir'in kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde..

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nin Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Orman Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Demir Çelik Uzmanlığı, Ereğli Belediye Başkanlığı, Konya Belediyeler Birliği ve Avrupa Konseyi Belediyeler Birliği Üyeliği, Bakırköy Belediye Başkanlığı, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanlığı, Bakırköyspor Kulübü Başkanlığı, Anavatan Partisi'nin 4. Genel Başkanlığı, XVIII. Dönem Konya ve XX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yaptı ve Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğini yürütmüştür. Evli ve üç çocuk babasıdır.