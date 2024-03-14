Ali Rıza Özdeniz kimdir? 2024 İYİ Parti Mersin Anamur Belediye Başkan adayı Ali Rıza Özdeniz kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye Belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Ali Rıza Özdeniz kimdir? İYİ Parti Mersin Anamur Belediye Başkan adayı Ali Rıza Özdeniz kimdir?

İYİ PARTİ MERSİN ANAMUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

İYİ Parti Anamur Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Özdeniz oldu.

ALİ RIZA ÖZDENİZ KİMDİR?

Tecrübe Alanları

İlkyardım

Solunum sistemi ve suni solunum (Dolaşım Sistemi ve Kalp Masajı)

Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR)

Kanama ve kanamaların kontrol altına alınması

Şok

Travmalar

Yaralanmalar

Kırık – Çıkık – Burkulma

Zehirlenmeler

Bağırsak Enfeksiyonları ve Gastrik Aciller

Ateşli hastalıklar

Eğitim

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)

İş Deneyimi

• 2017 - Halen Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi; Mersin (Acil Servis) • 2014 - 2015 Mersin Akdeniz Hastanesi • 2013 - 2014 Mersin Modern Tıp Merkezi • 2009 - 2013 Mersin Gözde Tıp Merkezi • Konya Devlet Hastanesi Acil Servis

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.