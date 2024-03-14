Ali Rıza Genç kimdir? MHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Genç kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Genç kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ali Rıza Genç kimdir? MHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Genç nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALİ RIZA GENÇ KİMDİR?

Ali Rıza Genç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.