Ali Rıza Akın'dan mikrobiyota uyarısı: Sağlıklı yaşamın anahtarı bağırsakta

Bilim insanı Ali Rıza Akın, Haberler.com'da Nur Ertürk'ün programına konuk olarak mikrobiyota sağlığına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İnsan vücudunda trilyonlarca mikroorganizmanın yaşadığını belirten Akın, sağlıklı bir mikrobiyotanın uzun ve sağlıklı yaşam açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Mikrobiyotanın insan bedeniyle bir bütün olduğunu vurgulayan Akın, özellikle bilinçsiz antibiyotik kullanımının bu dengeyi bozduğuna dikkat çekti. Akın, "Doktor kontrolü olmadan kullanılan antibiyotikler mikrobiyotamızı haşat ediyor" ifadelerini kullandı.

MİKROBİYOTASI SAĞLIKLI OLAN İNSANLAR UZUN VE SAĞLIKLI YAŞIYOR

Ali Rıza Akın, programda yaptığı açıklamalarda mikrobiyotanın insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Vücudumuzda trilyonlarca mikroorganizma yaşadığını belirten Akın, bu canlı yapının bağışıklık sistemi, sindirim, ruh hali ve genel sağlık üzerinde önemli rol oynadığını ifade etti. Akın, "Mikrobiyotası sağlıklı olan insanlar uzun ve sağlıklı yaşıyor" diyerek sağlıklı yaşamın yalnızca beslenme veya egzersizle sınırlı olmadığını, vücuttaki mikroorganizma dengesinin de korunması gerektiğini söyledi. "O mikrobiyotayla biz bütünüz" diyen Akın, mikrobiyota sağlığının anne karnından itibaren şekillenmeye başladığını belirtti. Annenin mikrobiyotasının bebek üzerindeki etkisine değinen Akın, baba adayının mikrobiyotasının da doğacak çocuğun mikrobiyotasını etkileyebileceğini dile getirdi.

BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINA DİKKAT ÇEKTİ

Programda antibiyotik kullanımına ilişkin uyarılarda bulunan Ali Rıza Akın, doktor kontrolü olmadan kullanılan antibiyotiklerin mikrobiyota üzerinde ciddi zararlar oluşturabileceğini söyledi. Akın, bilinçsiz ilaç kullanımının vücuttaki faydalı bakterileri olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Akın, "Annemizden almış olduğumuz bakterileri yok ediyoruz" diyerek mikrobiyota çeşitliliğinin korunması gerektiğine dikkat çekti. Günümüzde insanların bakteri çeşitliliğinin azaldığını belirten Akın, bu durumun hastalıklarla ilişkili olabileceğini ifade etti. "Bugün sokaktan geçen insanların bakteri çeşitliliği çok azaldı" diyen Akın, bakteri çeşitliliği azaldıkça hastalıkların sayısının çoğaldığını söyledi. Probiyotik kullanımına da değinen Akın, "Bir probiyotik almadan evvel araştırmasını yapın" diyerek bilinçli tercih yapılması gerektiğini vurguladı.

KABIZLIK VE BESLENME ÜZERİNDEN SAĞLIK UYARISI

Ali Rıza Akın, programda sindirim sistemi sağlığına ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünün kabızlık yaşadığını ileri süren Akın, kabızlığın birçok hastalık için erken uyarı sistemi olabileceğini söyledi. Ağız mikrobiyotasına da dikkat çeken Akın, ağız mikrobiyotasına destek olan probiyotiklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Akın ayrıca Akkermansiya bakterisinin mutluluk hormonu üretimine destek olduğunu ifade ederek mikrobiyota ile ruh hali arasındaki ilişkiye işaret etti. Beslenme alışkanlıklarının mikrobiyota üzerindeki etkilerine değinen Akın, "Patates yedikten sonra vücudunuzdaki iyi bakteriler yavaş yavaş toparlıyor" dedi. Şeker tüketimiyle ilgili de konuşan Akın, "Kanseri ne besliyor? Şeker besliyor" ifadelerini kullandı. Akın, mikrobiyotaya destek olmanın genel sağlık açısından önemli olduğunu belirterek, "İçimizdeki evrene iyi bakarsak her şey çok güzel olur" dedi.