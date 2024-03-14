Ali Öz kimdir? MHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Ali Öz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Ali Öz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ali Öz kimdir? MHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Ali Öz nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALİ ÖZ KİMDİR?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 24 ve 25. dönem Mersin Milletvekili Uzman Dr. Ali Öz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.