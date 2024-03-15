Ali Öz kimdir? AK Parti Mersin- Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz kaç yaşında, nereli?
Ali Öz kimdir? AK Parti Mersin- Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Mersin- Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz'ün kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Ali Öz'ün yaş bilgisi ve politik kariyeri hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mersin- Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz oldu. Peki, Ali Öz kimdir? AK Parti Mersin- Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz kaç yaşında, nereli?
ALİ ÖZ KİMDİR?
- Tıp doktoru, siyasetçi, XXIV. ve XXV. Dönem MHP Mersin Milletvekilidir. 9 Aralık 1968'de Almanya Tübingen'de doğdu.
- Baba adı Mustafa, anne adı Ayşe'dir.
- Ortaokulu Gülnar Ortaokulu, lise eğitimini ise 1982 yılında Mersin Atatürk Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.
- İç hastalıkları uzmanı olarak, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Mersin Devlet Hastanesi'nde görev yaptı.
- Gülnar Devlet Hastanesinde Başhekimlik, Mersin Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
- 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mersin- Toroslar Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.