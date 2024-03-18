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Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli?

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Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Konya-Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak hakkında merak edilenler. Ali Konak'ın yaşı, nereli olduğu ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak oldu. Peki, Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli?

ALİ KONAK KİMDİR?

  • 1970 de Yunak'ta doğdu. İlk Öğretimini Karataş İlk Okulu ve Yunak İmam Hatip Ortaokulunda Lise Eğitimini Yunak Lisesinde (1988) tamamladı.
  • 1996 Yılında Eskişehir Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesi Bölümünden mezun olan Ali Konak 1996 yılında Amasya 'da vatani görevini tamamlamıştır.
  • 1997 Yılından beri Mali Müşavir unvanıyla mesleğini icra etmektedir.
  • Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşundan beri Yunak Adalet ve Kalkınma Partisinin ilçe teşkilatının çeşitli kademelerinde görev almıştır.
  • 29 Mart 2019 Yerel seçim döneminde Yunak Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Üyesi görevini tamamlayan Ali Konak 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonrası Yunak Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Üyesi görevine devam etmekte iken 30.03.2021 tarihli Yunak Belediye Başkanlığı seçimiyle Yunak Belediye Başkanı seçilmiştir.
  • 30.03.3021 tarihinden beri Yunak Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.
  • Ali KONAK, evli2 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Konya Gündem Politika Haberler

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