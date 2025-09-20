Ali Kıratlı kimdir? TBMM Üyesi Ali Kıratlı kaç yaşında, nereli?

Siyasi gündemin öne çıkan isimlerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyesi Ali Kıratlı, son dönemde kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Gerek siyasi duruşu gerekse meclisteki çalışmalarıyla adından söz ettiren Kıratlı hakkında "Ali Kıratlı kimdir?", "Kaç yaşında, nereli?" gibi sorular sıkça araştırılmaya başlandı. Ali Kıratlı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALİ KIRATLI KİMDİR?

Ali Kıratlı, siyaset, ticaret ve sivil toplum alanlarında aktif görevler üstlenmiş bir iş insanıdır. 1980 yılında Mersin'de dünyaya gelen Kıratlı, çocukluk ve gençlik yıllarını da burada geçirmiştir. Eğitim hayatına Mersin'de başlayan Kıratlı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini doğup büyüdüğü şehirde tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini Mersin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda sürdürerek mezun olmuştur.

Ailesi 1978 yılından bu yana Mersin'de ikinci el otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olup, Ali Kıratlı bu alanda ailenin ikinci kuşak temsilcisi olarak ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Otomotiv sektöründeki deneyimiyle iş dünyasında tanınan Kıratlı, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında ve meslek örgütlerinde de aktif roller üstlenmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali Kıratlı, hem iş dünyasındaki hem de siyasi alandaki çalışmalarıyla Mersin'de bilinen ve saygı duyulan bir isim haline gelmiştir.

ALİ KIRATLI KAÇ YAŞINDA?

Ali Kıratlı, 1980 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

ALİ KIRATLI NERELİ?

Ali Kıratlı, doğma büyüme Mersinlidir. Hem ailesi hem de iş yaşamı uzun yıllardır Mersin'de köklü bir şekilde varlık göstermektedir. Eğitim hayatından ticaret hayatına, siyasi görevlerinden sivil toplum faaliyetlerine kadar tüm süreçlerini memleketi Mersin'de sürdürmüştür.

ALİ KIRATLI KARİYERİ

Ali Kıratlı'nın kariyeri, ticaret, siyaset ve sivil toplum alanlarında şekillenmiştir. Ailesinin 1978 yılından bu yana Mersin'de yürüttüğü ikinci el otomotiv ticareti işini devralarak bu alanda faaliyetlerini sürdüren Kıratlı, otomotiv sektörünün bölgedeki önemli temsilcilerinden biri olmuştur.

Sivil toplum tarafında ise Mersin Oto Galericiler Derneği Başkan Vekili olarak görev almış, sektörel sorunların çözümü ve meslek örgütlenmesi konularında aktif çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda da önemli görevler üstlenmiştir. Önceki dönemlerde Meclis Üyesi ve Meclis Başkan Vekili olarak MTSO çatısı altında iş dünyasının sesi olmuş, yerel ekonominin gelişmesine katkı sunmuştur.

Siyasi alanda da uzun yıllar aktif görevlerde bulunan Kıratlı, 2014-2016 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mezitli İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu dönemde yerel teşkilat çalışmaları ve seçim süreçlerinde önemli sorumluluklar almıştır.

Kıratlı'nın kariyeri, özel sektör, sivil toplum ve siyaset üçgeninde şekillenmiş; Mersin'e olan bağlılığı, temsil ettiği kurumlara kattığı değerle öne çıkmıştır.