Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İYİ Parti İBB Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık geliyor. Peki, Ali Kıdık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği ne? Ali Kıdık'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Gündemde yer alan isimlerin başında Ali Kıdık geliyor. Peki, Ali Kıdık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti İBB Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ALİ KIDIK KİMDİR?

1968 yılında İstanbul ' da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çanaklı ' da, lise öğrenimini Bakırköy Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini yarıda bırakarak gazetecilik mesleğini seçti. 1989 yılında Günaydın Gazetesi'nde mesleğe başladı. 1991 yılında havacılık sektörünü takip etmeye başladı. TGRT televizyonunda önemli projeler yaptı. 1995 yılında kendi yayın yapım şirketini kurdu. Çok sayıda TV kanalındahavacılık programları yaptı. "Airport TV" adlı kendi televizyonunu kurdu. Şu anda airporthaber.com adlı havacılık haber portalı sahibidir ve üç farklı şirketi daha var.

Ali Kıdık doğum tarihi : 24.08.1968

Ali Kıdık kaç yaşında : 54 yaşında

Ali Kıdık nereli : Giresun

Ali Kıdık mesleği ne : İYİ Parti İBB Belediye Meclis Üyesi