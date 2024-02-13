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Ali Ercan Akpolat kimdir? Ali Ercan Akpolat kaç yaşında, nereli? Ali Ercan Akpolat hayatı ve biyografisi!

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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ali Ercan Akpolat izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ali Ercan Akpolat kaç yaşında, nereli? Ali Ercan Akpolat hayatı ve biyografisi! Ali Ercan Akpolat kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ali Ercan Akpolat hakkında araştırmalar yapılıyor. Ali Ercan Akpolat kimdir? Ali Ercan Akpolat kaç yaşında, nereli? Ali Ercan Akpolat hayatı ve biyografisi!

ALİ ERCAN AKPOLAT KİMDİR?

Ali Ercan Akpolat, 18 yaşında SHP ile adım attığı siyaset hayatına Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde devam etti. Adalar CHP İlçe Başkanlığı, Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde yer aldı. Profesyonel balıkçı olan Ali Ercan Akpolat, 3 Yıldız Usta Balıkadam lisansına sahip. Türkiye'nin ilk deniz mercan naklini gerçekleştirecek ekipte bulunması ve birçok su altı organizasyonuna katılması, hem ulusal hem de uluslararası medyanın dikkatini çekti. CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca Büyükada'da bir balık restoranı bulunmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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