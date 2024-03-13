Ali Demir kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Ali Demir kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Ali Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ali Demir kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Ali Demir kaç yaşında, nereli?
Ali Demir kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Ali Demir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Ali Demir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ali Demir kimdir? Gelecek Partisi Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Ali Demir nereli? Detaylar haberimizdedir…
ALİ DEMİR KİMDİR?
Ali Demir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.