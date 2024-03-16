Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli?
Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Özvatan Belediye Başkan adayı olan Ali Çomuk hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ali Çomuk'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ALİ ÇOMUK KİMDİR?
Ali Çomuk, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.