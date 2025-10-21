Haberler

Ali Babacan Ak Parti'ye geri mi dönecek? SON DAKİKA! AK Parti, Ali Babacan'a ne teklif etti?

Ali Babacan Ak Parti'ye geri mi dönecek? SON DAKİKA! AK Parti, Ali Babacan'a ne teklif etti?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Babacan'ın AK Parti'ye geri dönüşü hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Babacan'ın partisine geri döneceği iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, Ali Babacan Ak Parti'ye geri mi dönecek? SON DAKİKA! AK Parti, Ali Babacan'a ne teklif etti? İşte detaylar...

Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir iddiaya göre, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, ekonomi yönetiminin başına geçmesi için teklif götürüldüğü öne sürüldü. Sözcü TV'de konuşan gazeteci Özlem Gürses'in aktardığına göre Babacan'ın bu teklifi tamamen reddetmediği ve yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı değil, Adalet Bakanlığı'nı da istediği ileri sürüldü. Peki, Ali Babacan Ak Parti'ye geri mi dönecek? AK Parti, Ali Babacan'a ne teklif etti? Detaylar haberimizde!

ALİ BABACAN AK PARTİ'YE GERİ Mİ DÖNECEK?

1 Ekim'de TBMM'de düzenlenen resepsiyonda muhalefet liderleriyle tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı'nın daveti reddetmesine karşın DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleriyle bir araya gelmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Resepsiyonda çekilen fotoğraflar, özellikle DEVA Partisi'nin CHP listelerinden Meclis'e girmesine rağmen Cumhurbaşkanı ile aynı karede yer alması nedeniyle çeşitli eleştirilere konu olmuştu.

Gazeteci Özlem Gürses, Ankara kulislerinde konuşulanları aktararak, "Ali Babacan AK Parti'den ekonomi yönetiminin başına getirilmek için ciddi bir teklif aldı. Babacan bunu düşünüyor. Duyduğum kadarıyla kulislerde şöyle konuşuluyor: Babacan sadece Hazine Bakanlığı'nı değil, Adalet Bakanlığı'nı da istemiş. 'Gelirsem bu şekilde dönerim; biri diğerinden azade değil, biri olmadığı için diğerini çözemiyorsunuz zaten' demiş. Döner mi, dönmez mi? Kendisi bilir, bu onun açısından ayrı bir konudur. Ama demek ki ekonomide bir arayış var gibi hissediyorum ben." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan Ak Parti'ye geri mi dönecek? SON DAKİKA! AK Parti, Ali Babacan'a ne teklif etti?

AK PARTİ ALİ BABACAN'A NE TEKLİF ETTİ?

Konuya ilişkin DEVA Partisi lideri Ali Babacan, TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verdiği fotoğraf hakkında yaptığı açıklamada, resepsiyonun kısa sürdüğünü ve Erdoğan'la sadece tokalaşıp hal hatır sorduklarını belirtti. Babacan, "Bize gelen davet yalnızca resepsiyon içindi. Milletvekillerimizle birlikte salona girdiğimizde kapıya en uzak noktadaydık. Bir süre sonra oturma düzeninde değişiklik yapıldı, bize de sandalye gösterildi. Oradaki isimlerle selamlaştık, hal hatır sorduk. Tam o sırada Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ayağa kalktı ve bütün genel başkanlara hitap etti.

Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarına verdiğimiz destek için teşekkürlerini iletti. Demokrasi, milli birlik, kardeşlik gibi konuları ele alan bu komisyonda DEVA Partisi olarak en başından beri varız, katkı sunuyoruz. Ben de bu davetin aslında bu teşekkür için yapıldığını düşündüm. Toplantı çok uzun sürmedi. Belki on beş dakika kadar oturduk. Birkaç genel başkan kısa söz aldı, sonra program sona erdi. İçerikli bir sohbet ya da derinlikli bir tartışma olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel bir diyalog yaşanmadı. Sadece tokalaştık, hal hatır sorduk. Bunun dışında herhangi bir konuşmamız olmadı. O günün havası daha çok selamlaşma ve teşekkür buluşması şeklindeydi." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.