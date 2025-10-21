Ali Babacan Ak Parti'ye geri mi dönecek? SON DAKİKA! AK Parti, Ali Babacan'a ne teklif etti?

Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir iddiaya göre, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, ekonomi yönetiminin başına geçmesi için teklif götürüldüğü öne sürüldü. Sözcü TV'de konuşan gazeteci Özlem Gürses'in aktardığına göre Babacan'ın bu teklifi tamamen reddetmediği ve yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı değil, Adalet Bakanlığı'nı da istediği ileri sürüldü. Peki, Ali Babacan Ak Parti'ye geri mi dönecek? AK Parti, Ali Babacan'a ne teklif etti? Detaylar haberimizde!

ALİ BABACAN AK PARTİ'YE GERİ Mİ DÖNECEK?

1 Ekim'de TBMM'de düzenlenen resepsiyonda muhalefet liderleriyle tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı'nın daveti reddetmesine karşın DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleriyle bir araya gelmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Resepsiyonda çekilen fotoğraflar, özellikle DEVA Partisi'nin CHP listelerinden Meclis'e girmesine rağmen Cumhurbaşkanı ile aynı karede yer alması nedeniyle çeşitli eleştirilere konu olmuştu.

Gazeteci Özlem Gürses, Ankara kulislerinde konuşulanları aktararak, "Ali Babacan AK Parti'den ekonomi yönetiminin başına getirilmek için ciddi bir teklif aldı. Babacan bunu düşünüyor. Duyduğum kadarıyla kulislerde şöyle konuşuluyor: Babacan sadece Hazine Bakanlığı'nı değil, Adalet Bakanlığı'nı da istemiş. 'Gelirsem bu şekilde dönerim; biri diğerinden azade değil, biri olmadığı için diğerini çözemiyorsunuz zaten' demiş. Döner mi, dönmez mi? Kendisi bilir, bu onun açısından ayrı bir konudur. Ama demek ki ekonomide bir arayış var gibi hissediyorum ben." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ ALİ BABACAN'A NE TEKLİF ETTİ?

Konuya ilişkin DEVA Partisi lideri Ali Babacan, TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verdiği fotoğraf hakkında yaptığı açıklamada, resepsiyonun kısa sürdüğünü ve Erdoğan'la sadece tokalaşıp hal hatır sorduklarını belirtti. Babacan, "Bize gelen davet yalnızca resepsiyon içindi. Milletvekillerimizle birlikte salona girdiğimizde kapıya en uzak noktadaydık. Bir süre sonra oturma düzeninde değişiklik yapıldı, bize de sandalye gösterildi. Oradaki isimlerle selamlaştık, hal hatır sorduk. Tam o sırada Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ayağa kalktı ve bütün genel başkanlara hitap etti.

Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarına verdiğimiz destek için teşekkürlerini iletti. Demokrasi, milli birlik, kardeşlik gibi konuları ele alan bu komisyonda DEVA Partisi olarak en başından beri varız, katkı sunuyoruz. Ben de bu davetin aslında bu teşekkür için yapıldığını düşündüm. Toplantı çok uzun sürmedi. Belki on beş dakika kadar oturduk. Birkaç genel başkan kısa söz aldı, sonra program sona erdi. İçerikli bir sohbet ya da derinlikli bir tartışma olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel bir diyalog yaşanmadı. Sadece tokalaştık, hal hatır sorduk. Bunun dışında herhangi bir konuşmamız olmadı. O günün havası daha çok selamlaşma ve teşekkür buluşması şeklindeydi." ifadelerini kullandı.