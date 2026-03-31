Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan 7 şüpheliden Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden avukatı aracılığıyla bir mektup göndererek hakkındaki iddialara cevap verdi.

KUNDAKÇI İÇİN NEDEN 'AYAKÇI' DEDİ?

SHOW Haber'e gönderdiği mektupta Kalaycıoğlu, özellikle "ayakçı" tabiriyle ilgili yanlış anlaşılmaları düzeltmek istediğini belirtti ve olay gününe dair detayları paylaştı. Genç futbolcunun herkesin işine koşan büyük bir yüreğe sahip olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, aralarındaki yaş farkı nedeniyle Kundakçı'nın Vahap Canbay’ın bazı günlük işlerine yardımcı olduğunu ve aracını kullandığını, ifadesinde sadece bu durumu tasvir ettiğini belirtti. Kalaycıoğlu, "Ben Kubilay için ayakçı kelimesini kullanmış değilim. O hepimizin işlerine yardım etmek isteyen koca yürekli bir insandı. Bana ifademde sorulmuş olan Kubilay'ın Canbay'la olan ilişkisini tanımlarken aralarındaki yaş farkı nedeniyle Canbay'ın küçük işlerine, getir götür işlerine yardımcı olduğunu, aracını kullandığını tasvir ettim" ifadelerini kullandı.

OLAY GÜNÜ YAŞANANLAR

Olayın yaşandığı stüdyonun önüne Canbay'ın gelmesiyle başlayan sürece de değinen Kalaycıoğlu, o an durumu ciddiye almadığını dile getirdi. Stüdyodan ayrılıp annesinin yanına geçtiği sırada erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kendisine "Önemli bir şey varsa polise haber verelim" dediğini, ancak kendisinin "Bekleyip giderler" diye düşünerek tehlikeyi öngöremediğini aktardı.

"SİLAHTAN HABERİM YOKTU"

28 yaşındaki Kalaycıoğlu, ayrıca mektubunda Kadayıfçıoğlu'nun yanında silah olduğundan haberdar olmadığını ve saldırı anında büyük bir şok yaşadığını savundu. Aleyna Kalaycıoğlu sözlerini "Gerçekler ortaya çıkacaktır. Adalete güveniyorum." sözleriyle bitirdi.

Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu

OLAY

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı

İFADESİNDE “AYAK İŞLERİNİ YAPTIRIRDI” DEDİ

Aleyna Kalaycıoğlu emniyete verdiği ifadede 21 yaşındaki Kundakçı'yı eski erkek arkadaşı olan Vahap Canbay aracılığı ile tanıdığını söyledi. Kundakçı'nın, Vahap Canbay'ın ayak işlerini yaptığını öne süren Kalaycıoğlu, "Vahap onu yeri geldiğinde şoför olarak kullanır, kimi zaman market alışverişine gönderirdi. Bu işleri parasal karşılığı için değil ona yakınlığından yapardı. Bazen Vahap benim de yanıma Kubilay'ı gönderir, bana yardımcı olur, ulaşımımı sağlardı. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Samimiyetimiz de vardı. Vahap'tan bağımsız olarak da görüşür konuşurduk" dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.