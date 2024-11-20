Esra Erol programında Aleyna Demircioğlu ve Vedat Savga olayı nedir?

Esra Erol programına katılan Aleyna Demircioğlu eski sevgilisi tarafından tehdit, şiddet ve şantaja maruz kaldığını ifade etti. Esra Erol'da takip edilen bu konunun detayları merak ediliyor. Bu gerilimli anlar, programın izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Olayın iç yüzü henüz netlik kazanmış değil, ancak her iki tarafın açıklamaları arasındaki çelişkiler dikkat çekiyor. Peki, Aleyna Demircioğlu ve Vedat Savga olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ALEYNA DEMİRCİOĞLU VE VEDAT SAVĞA OLAYI NEDİR?

Esra Erol'un programında, TikTok fenomeni Aleyna Demircioğlu'nun eski sevgilisi Vedat Savga ile yaşadığı gerginlik büyük yankı uyandırdı. Demircioğlu, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, Savga'nın kendisini mahrem görüntüleriyle tehdit ettiğini ve bu görüntüleri ailesine gönderdiğini öne sürdü.

Açıklamalarında oldukça duygusal anlar yaşayan Demircioğlu, Savga'nın yaptığı tehditlerin kendisini ve ailesini derinden etkilediğini belirtti. Ancak Savga, programda telefonla bağlanarak suçlamaları şiddetle reddetti ve Demircioğlu'nun iddialarının asılsız olduğunu, tüm olayın iftiradan ibaret olduğunu savundu.