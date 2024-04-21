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ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek?

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1-11 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ALES/1 oturumu için araştırmalar devam ederken ALES Sınavı kaç dk? Sorusu merak konusu oluyor. Peki, ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek?

ALES SINAVI SAAT KAÇTA? Sorusu, ALES sınavının bugün uygulanacak olması nedeniyle gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 21 Nisan Pazar tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında ALES/1 sınavı bulunmaktadır. Peki, ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek?

ALES SINAVI SAAT KAÇTA?

ALES/1 sınavı, saat 10:15'te başlayacak ve 12:45'te sona erecek. Adayların sınav salonlarına girebilmeleri için en geç saat 10:00'da sınavın gerçekleştirileceği binanın önünde olmaları gerekiyor. Ancak, 10:00'dan sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Sınav kapsamında adaylara 50 Sayısal ve 50 Sözel testi olmak üzere toplamda 100 soru yöneltilecek. Adaylara bu 100 soruyu cevaplamaları için toplamda 150 dakika süre verilecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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