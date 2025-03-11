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ALES ne zaman, hangi tarihte 2025? ALES/1 sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi 2025

ALES ne zaman, hangi tarihte 2025? ALES/1 sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi 2025
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ÖSYM'nin düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 yılının ilk ALES oturumuna katılacak adaylar için başvuru süreci tamamlandı. Şimdi gözler sınav tarihine ve giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. ALES/1 sınavı hangi gün yapılacak, saat kaçta başlayacak? Sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte, tüm detaylar…

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk ALES oturumuna katılacak adaylar için başvuru süreci tamamlanırken belirlenen tarihler içinde başvurularını gerçekleştiremeyen adaylara tanınan geç başvuru günü de tamamlandı. ALES'e girecek binlerce aday şimdi sınav tarihini ve detaylarını merak ediyor. 2025 ALES/1 hangi gün yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

ALES 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimini duyurdu. Yılın ilk oturumu olan 2025-ALES/1, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

ALES ne zaman, hangi tarihte 2025? ALES/1 sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi 2025ALES ne zaman

ALES 2025 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Şu an itibarıyla, 2025-ALES/1 sınavına ait giriş belgeleri henüz açıklanmadı. ÖSYM, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce giriş belgelerini adayların erişimine açıyor. Dolayısıyla, adayların giriş belgelerini 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol etmesi öneriliyor.

ALES ne zaman, hangi tarihte 2025? ALES/1 sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi 2025ALES 2025 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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