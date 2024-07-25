ALES NE ZAMAN? || ALES/2 saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ÖSYM, 2024-ALES/2 sınavına katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecek. Peki, ALES/2 saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ALES NE ZAMAN?

ALES/2 28 Temmuz 2024 Pazar günü uygulanacak.

ALES/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav için saat 10.00'a kadar sınav binalarında olması gerekiyor.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

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