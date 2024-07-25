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ALES NE ZAMAN? || ALES/2 saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

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ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yapılacağı tarih ve saat merak ediliyor. ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı üzerinden gerekli bilgilere ulaşılabilecek. ALES/2 NE ZAMAN 2024? ALES/2 sınavı hangi tarihte? ALES/2 2024 sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihlerinin ne olduğu adaylar tarafından merak ediliyor.

ÖSYM, 2024-ALES/2 sınavına katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecek. Peki, ALES/2 saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ALES NE ZAMAN?

ALES/2 28 Temmuz 2024 Pazar günü uygulanacak.

ALES NE ZAMAN? || ALES/2 saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ALES/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav için saat 10.00'a kadar sınav binalarında olması gerekiyor.

ALES NE ZAMAN? || ALES/2 saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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