ALES ne zaman? 2025 ALES sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın yakından takip ettiği 2025-ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) bu yılki ikinci oturumuna dair sınav tarihi ve sonuç açıklanma takvimi merak konusu oldu. ALES'e girecek adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. ALES ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. ALES ne zaman? ALES sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

2025-ALES/2 sınavı için normal başvuru süreci 13-21 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ise geç başvuru hakkı tanındı. Bu kapsamda, geç başvurular 29 Mayıs 2025 saat 23.59'a kadar alınacak. Ancak geç başvuru döneminde sınav ücretine yüzde 50 oranında zam uygulanıyor; adaylar bu dönemde 1175 TL ödeyerek başvuru yapabilecek.

ALES/2 NE ZAMAN?

2025-ALES/2 sınavı, ÖSYM tarafından 6 Temmuz 2025 Pazar günü, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday, lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleri doğrultusunda ter döktü. Adaylar, sınav giriş belgelerine sınavdan yaklaşık 10 gün önce, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden erişim sağlamıştı. Yoğun bir değerlendirme sürecinin ardından, ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yine ais.osym.gov.tr üzerinden sorgulayabiliyor. Açıklanan sonuçlar, adayların sayısal ve sözel puan türlerine göre değerlendirilirken, puanlar üç yıl süreyle geçerli olacak.

ALES/3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2025 yılı üçüncü oturumu için takvim belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, ALES/3 başvuruları 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu süre zarfında başvurusunu tamamlamayan adaylar için geç başvuru hakkı da tanınması bekleniyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilecek. Sınav uygulaması, 23 Kasım 2025 Pazar günü, ÖSYM tarafından Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine sınavdan yaklaşık 10 gün önce yine ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sınav, sayısal ve sözel testlerden oluşacak olup, toplam 100 sorudan meydana gelecek. ALES/3 sonuçları ise 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Elde edilen puanlar, lisansüstü programlara başvuru, akademik kadro yerleştirmeleri ve muadil alanlarda üç yıl süreyle geçerli olacak. ALES/3, akademik kariyer hedefleyen lisans mezunları için yılın son sınav şansı niteliğinde olup, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak adaylar açısından büyük önem taşıyor.