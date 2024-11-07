ALES/3 SINAV YERİ SORGULAMA! ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, nasıl bakılır?
ALES/3 sınav yerleri duyuruldu. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecekler. Sınav yerlerinin açıklanması, adayların sınav öncesi hazırlıklarını tamamlaması için önemli bir adım oluyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, LES/3 sınav yerlerini nasıl ve nereden sorgulayacaklarını merak ediyor. ALES/3 sınav yeri sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Peki, ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, nasıl bakılır?
ALES/3 SINAV YERİ SORGULAMA
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
ALES/3 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES/3 sınavı, akademik kariyer hedefleyen adayların büyük önem verdiği bir sınavdır. ALES/3 sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı.
ALES/3 NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak 2024-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.