ALES/3 SINAV YERİ SORGULAMA! ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, nasıl bakılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, LES/3 sınav yerlerini nasıl ve nereden sorgulayacaklarını merak ediyor. ALES/3 sınav yeri sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Peki, ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, nasıl bakılır?

ALES/3 SINAV YERİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ALES/3 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/3 sınavı, akademik kariyer hedefleyen adayların büyük önem verdiği bir sınavdır. ALES/3 sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı.

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak 2024-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.