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ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı!

ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı!
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ALES 3 sınavına başvuru süreci ve başvuru ekranı hakkında merak edilenler bu haberde yer alıyor. ALES başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? ALES 3 başvuru süreci hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

2024 yılı için yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3. dönem başvuru tarihleri, sınava girecek adaylar tarafından merakla takip ediliyor. ALES 3, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adaylar için oldukça önem taşıyan bir sınavdır. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler. Peki, ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı!

ALES/3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) başvuru süreci başladı.

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapmayı planlayan adaylar için büyük önem taşıyan bu sınava başvurular, 9 Ekim 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar, bu süre zarfında başvurularını ÖSYM'nin belirlediği kanallar üzerinden gerçekleştirebilecekler.

ÖSYM BAŞVURU EKRANI

ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı!

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru sürecinde adayların, ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki duyuruları dikkatle takip etmeleri önem taşıyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapabilecekleri gibi, mobil uygulamayı kullanarak da başvurularını kolaylıkla tamamlayabilirler.

ALES/3 NE ZAMAN?

9 Ekim'e kadar sürecek başvuruların ardından sınava hazırlık süreci başlayacak ve adaylar 17 Kasım 2024'te ALES/3 sınavında ter dökecekler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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