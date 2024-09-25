ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta?

2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES'in ilk iki sınav oturumu geçtiğimiz aylarda yapıldıktan sonra, bu yılın üçüncü ALES oturumu için hazırlıklar devam ediyor. ALES/3 başvuruları ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

2024-ALES/3 SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) başvuruları 1-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ise geç başvuru fırsatı 16 Ekim 2024 tarihinde sunulacak. Sınava katılmak isteyenler, başvuru sürecini kaçırmamak için ÖSYM'nin resmi kanallarını takip edebilirler.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve toplamda 150 dakika sürecek.