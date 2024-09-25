Üye Girişi
Haberler

ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta?

ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM tarafından yapılan 2024-ALES/3 sınav başvuru tarihi ne zaman başladığı merak ediliyor. ALES/1 ve ALES/2 oturumlarının sonuçları açıklandıktan sonra, gözler şimdi ALES/3 başvuru sürecine çevrilmiş durumda. Sınava girecek olan adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve ücretin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta?

2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES'in ilk iki sınav oturumu geçtiğimiz aylarda yapıldıktan sonra, bu yılın üçüncü ALES oturumu için hazırlıklar devam ediyor. ALES/3 başvuruları ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

2024-ALES/3 SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) başvuruları 1-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ise geç başvuru fırsatı 16 Ekim 2024 tarihinde sunulacak. Sınava katılmak isteyenler, başvuru sürecini kaçırmamak için ÖSYM'nin resmi kanallarını takip edebilirler.

ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta?

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve toplamda 150 dakika sürecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ösym

İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği kitabı bir an olsun bırakmadı

Paşinyan'dan mutlusu yok! Kucağındakini bir an olsun bırakmadı

 Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı

Kaçakçılıkla anılan vekil bar kapatmış
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in ilk 4 sırasını tahmin etti

Süper Lig'de ilk 4 sırayı tahmin etti: İş oraya doğru gidiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! İstanbul su kesintisi sorgulama! 25 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli? ATV CANLI İZLE 25 YLÜL | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… Dora Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Dora Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Dora Altınbaşak biyografisi! Ahmet Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ahmet Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Ahmet Altınbaşak biyografisi! Ferritin düşüklüğü nedir? Ferritin düşüklüğü neden olur? PALAMUT FİYATLARI! Palamut ne kadar, zam geldi mi? TEKNOFEST ne zaman? 2024 TEKNOFEST bilet kaç TL?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });