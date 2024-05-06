ALES/1 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları merakla bekleniyor. ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonuçları hakkında tüm detaylar...
ALES sonuç tarihleri hafta sonu sınava giren doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda ALES/1 sonuç tarihi de açıklandı. ALES/1 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sınavı 21 Nisan günü düzenlenmişti. Adayların sonuçları ise 10 Mayıs'ta https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak.
ALES/2 NE ZAMAN?
İkinci ALES sınavının başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav da 28 Temmuz'da gerçekleşecek. ALES/2 sonuçlar 16 Ağustos günü paylaşılacak.
ALES/3 NE ZAMAN?
Sınava başvurular 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınavlar 17 Kasım'da uygulanacak. ALES/3 sonuçları da 6 Aralık'ta açıklanacak.
ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI (LİNK)