ALES/1 BAŞVURU EKRANI | ALES/1 başvuru ekranı açıldı mı, nasıl başvurulur? ALES/1 sınav ücreti ne kadar?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin takvimine göre, ALES/1 başvuruları 19 Şubat 2025 tarihinde başladı ve 26 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Sınav, 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, ALES/1 başvurusu nasıl yapılır ve sınav ücreti ne kadar? ALES/1 başvuru ekranı açıldı mı?

ALES/1 BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

ALES/1 başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ( https://ais.osym.gov.tr ) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılabilir. Bugün başlayan ALES başvuruları 26 Şubat'ta sona erecek. ALES geç başvuru tarihi ise 7 Mart 2025 olarak belirlendi.

ALES/1 NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru işlemleri sırasında adayların güncel fotoğraf ve bilgilerini kontrol etmeleri önemlidir. Başvuru sürecini tamamlamak için sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.

ALES/1 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2025 ALES/1 sınav ücreti 750 TL olarak belirlenmiştir. Ücret, ÖSYM'nin belirlediği bankalar veya ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi ( https://odeme.osym.gov.tr/ ) üzerinden ödenebilir.