ALES/1 BAŞVURU EKRANI | ALES/1 başvuru ekranı açıldı mı, nasıl başvurulur? ALES/1 sınav ücreti ne kadar?
ALES/1 başvuru ekranı açıldı mı, nasıl başvurulur? sorularının cevabı merak ediliyor. Adaylar, başvuru sürecini ve sınav ücretini öğrenmek için başvuru ekranına yönlendiriliyor. Sınav ücreti ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almak isteyen adayların ALES/1 başvuru ekranını ziyaret etmeleri gerekiyor.
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin takvimine göre, ALES/1 başvuruları 19 Şubat 2025 tarihinde başladı ve 26 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Sınav, 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, ALES/1 başvurusu nasıl yapılır ve sınav ücreti ne kadar? ALES/1 başvuru ekranı açıldı mı?
ALES/1 BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?
ALES/1 başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ( https://ais.osym.gov.tr ) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılabilir. Bugün başlayan ALES başvuruları 26 Şubat'ta sona erecek. ALES geç başvuru tarihi ise 7 Mart 2025 olarak belirlendi.
ALES/1 NASIL BAŞVURULUR?
Başvuru işlemleri sırasında adayların güncel fotoğraf ve bilgilerini kontrol etmeleri önemlidir. Başvuru sürecini tamamlamak için sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.
ALES/1 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
2025 ALES/1 sınav ücreti 750 TL olarak belirlenmiştir. Ücret, ÖSYM'nin belirlediği bankalar veya ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi ( https://odeme.osym.gov.tr/ ) üzerinden ödenebilir.