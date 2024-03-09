İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Alemdar Öztürk kimdir? İYİ Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı Alemdar Öztürk kimdir?

İYİ PARTİ ADANA CEYHAN ADAYI KİM?

İYİ Parti Ceyhan Belediye Başkan Adayı Alemdar Öztürk oldu.

ALEMDAR ÖZTÜRK KİMDİR?

1970 yılında Adana ili Yumurtalık ilçesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Zeytinbeli Kasabası'nda, lise öğrenimini ise Yumurtalık Lisesi'nde tamamladı.

1991 yılında Selçuk Ünv. Ziraat Fakültesi'ni bitirdi.

1991 yılında Çukurova Ünv. Ziraat Fakültesi'nde Yüksek Lisansına başlayıp başarıyla tamamlayarak "Yüksek Ziraat Mühendisi" oldu.

Eşi öğretmen olup 2 çocuk babasıdır.

1995 yılında Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Askerlik Şube Başkanı olarak vatani görevini ifa etti.

1996 - 1999 yılları arasında Kösreli Sulama Birliği'nde teknik müdürlük yaptı.

1999 - 2009 yılları arasında Ceyhan Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Bu görevinden ayrıldıktan sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda yüksek mühendislik yaptı.

2007 yılında, Ceyhan Esnaf Odaları Başkanlarının oybirliğiyle "Ceyhan Esnaf Odaları Güç Birliği Onursal Başkanlığına" getirildi.

12 Temmuz 2011 tarihinde Ceyhan'daki 172 adet Sivil Toplum Kuruluşları'nın yüzde 60'ının oylarıyla Ceyhan Kent Konseyi Başkanlığı'na layık görüldü.

Halen Ceyhan'daki 19 Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisiyle yönetimde olmak üzere, tamamına yakınıyla koordineli bir şekilde Ceyhan Kent Konseyi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.