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Aldatmak 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Haziran Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Aldatmak dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Aldatmak 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Aldatmak 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Haziran Aldatmak yeni ölüm izleme linki var mı?

Aldatmak dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Aldatmak 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Aldatmak 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Haziran Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Aldatmak SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Çocuğunu buldun mu?"

Güzide'nin hayatı, en başından beri Tarık tarafından kandırıldığını öğrenmesiyle altüst olur. Güzide, davasında beklenmedik bir tanıdıktan yardım isterken, eski kocasının acımasızlığının yeni öğrendiği bilgilerle sınırlı kalmadığından habersizdir.

Oltan, Can'ı ilk defa torunu olarak sever. Duygusal bir yüzleşmenin ardından Oylum'un sırrını saklamayı kabul etse de gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

Geçmişte işlediği suçlarla yüzleşen Yeşim, zor günlerden geçer. Güzide'yle arasındaki buzları eritse de içindeki vicdan azabını söndüremeyince büyük bir kararın eşiğine gelir.

İpek'in akli dengesi git gide çökünce şaşırtıcı bir hamlede bulunur. Azra'dan beklenmedik bir ziyaret, Sezai'yi hayatının en zor kararını vermeye sürükler. Sezai kızının dönüşü olmayan bir yolda olduğunu görünce, bir baba olarak yaptığı hatalarla yüzleşir.

Aldatmak 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak 72. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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