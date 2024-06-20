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ALANYA'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Alanya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Alanya'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Alanya'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Alanya'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Alanya'da az önce deprem oldu mu?

Alanya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Alanya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Alanya'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Alanya'da az önce deprem oldu mu?

ALANYA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın Paşaköy-Alanya bölgesinde bugün saat 15:18:42'de 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 4.0 kilometre derinlikte kaydedildi. Antalya, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle zaman zaman küçük ve orta büyüklükte depremlerle sarsılmaktadır.

ANTALYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Antalya 2. derece deprem bölgesi olarak sayılmaktadır. Fethiye-Burdur Fay Zonu, Helenik-Kıbrıs Fayı'nın Finike açıklarında uzanan bölümü Kıbrıs Yayı'nın devamı olan Kırkkavak Fayı ve Aksu Fayı boyunca uzanan fay zonu Kemer-Isparta, Kemer-Korkuteli uzanımlı Antalya Zonu'dur.

Emir Ceran
Emir Ceran
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