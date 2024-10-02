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Akşemsettin kimdir, nerede doğdu, nerede öldü? Akşemseddin'in hayatı!

Akşemsettin kimdir, nerede doğdu, nerede öldü? Akşemseddin'in hayatı!
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Fatih Sultan Mehmet'in akıl hocası olarak bilinen Akşemseddin kimdir? Akşemsettin neden ve nasıl öldü? Kanal D'de her salı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ile gündemde araştırılan isimlerden biri Akşemsettin oldu. 14. yüzyılda yaşayan Akşemseddin'in hayatı araştırılıyor. Peki Akşemsettin kimdir?

Akşemsettin kimdir, nerede doğdu, nerede öldü? Fatih Sultan Mehmet'in akıl hocası olarak bilinen Akşemsettin gündemde yayınlanan bir dizi projesi ile gündemde merak edilen isimlerden oldu. Akşemseddin, İstanbul'un fethi sırasında büyük etki göstermiş, Fatih Sultan Mehmet'i teşvik ederek zaferin kazanılmasında önemli katkılarda bulunmuştur. İşte Akşemsettin ile ilgili merak edilenler haberimizde…

AKŞEMSETTİN KİMDİR?

1389 yılında Şam'da dünyaya gelen Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed'e İstanbul'un fethi sırasında verdiği büyük destekle tarihe geçti. Asıl adı Mehmet Şemseddin olan bu büyük âlim, Şeyh Hamza'nın oğludur ve soyu, Hz. Ebu Bekir'e dayanmaktadır. İlk eğitimini babasından alan Akşemseddin, küçük yaşta hafız olmuş, babasının vefatından sonra Amasya ve Osmancık medreselerinde eğitimine devam etmiştir.

Tıp ve eczacılık alanlarına duyduğu ilgi sayesinde bu alanlarda önemli çalışmalar yapan Akşemseddin, bulaşıcı hastalıklar üzerine de araştırmalar yapmış ve mikroorganizmalardan bahseden ilk isimlerden biri olmuştur. Türkçe yazdığı Maddet-ül Hayat adlı eserinde hastalıkların insanlara gözle görülemeyecek kadar küçük tohumlarla geçtiğini belirterek ilk mikrop teorilerinden birini ortaya atmıştır.

Akşemsettin kimdir, nerede doğdu, nerede öldü? Akşemseddin'in hayatı!

Tasavvufa olan ilgisi onu irfan yolculuğuna çıkarırken, Hacı Bayram Veli'den aldığı icazetle Ankara'dan ayrılıp Beypazarı'na, ardından İskilip ve Bolu'nun Göynük ilçelerine yerleşmiştir. Göynük'te çocuklarının eğitimiyle ilgilenen Akşemseddin, aynı zamanda eserler yazmış ve yedi kez hacca gitme imkânı bulmuştur.

İSTANBUL'UN FETHİNDE AKŞEMSETTİN ETKİSİ

Akşemseddin'in asıl ünü, II. Murat'ın isteğiyle II. Mehmed'in hocası olarak görevlendirilmesiyle başladı. İstanbul'un fethi sırasında genç sultana verdiği manevi destek, zaferin kazanılmasında önemli bir rol oynadı. Fethin en kritik anlarında Ebu Eyyub El-Ensari'nin kabrini bularak orduya büyük bir manevi güç kazandırdı. Fatih Sultan Mehmed'in kendisine duyduğu büyük saygıya rağmen, Akşemseddin dünya malına önem vermemiş ve fetihten sonra İstanbul'da kalmak yerine Göynük'e dönmeyi tercih etmiştir.

Akşemsettin kimdir, nerede doğdu, nerede öldü? Akşemseddin'in hayatı!

AKŞEMSETTİN NE ZAMAN DOĞDU, NE ZAMAN ÖLDÜ?

1389 yılında Şam'da dünyaya gelmiştir. Büyük âlim, 16 Şubat 1459 yılında, 70 yaşında Göynük'te hayata veda etmiştir. Akşemseddin, sadece bir din ve bilim insanı değil, aynı zamanda tıp ve tasavvuf alanında da önemli bir isim olarak tarihe geçmiştir.

Betül Cirit
Betül Cirit
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