Akşemsettin'in hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Akşemsettin, Osmanlı döneminin önemli bilim insanı, din alimi ve Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak tanınan bir kişiliktir. Akşemsettin'in hayatı ve görevlerine dair detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Akşemsettin hangi görevlerde bulunmuştur? İşte detaylar...

AKŞEMSETTİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNMUŞTUR?