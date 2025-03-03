Akşam ezanı kaçta okunuyor? 3 Mart iftarın 3. günü ezan saat kaçta okunacak? DİYANET İL İL EZAN VAKİTLERİ

3 Mart 2025 iftar vakti, Ramazan ayının 3. gününde oruç tutan milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan il il ezan vakitleri sayesinde, her şehir için akşam ezanı saatleri kolaylıkla öğrenilebiliyor. Peki, 3 Mart 2025'te akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet ezan vakitleri ve iftar saatleri hakkında tüm detaylar!

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

?3 Mart 2025 tarihinde, İstanbul için akşam ezanı (iftar vakti) saat 19:04'te okunacaktır.

İFTARIN 3. GÜNÜ EZAN SAAT KAÇTA OKUNACAK?

3 Mart 2025 tarihinde, Türkiye'nin farklı şehirlerinde akşam ezanı (iftar) vakitleri aşağıdaki gibi olacaktır:?

İstanbul: 19:04?

Ankara: 18:49?

İzmir: 19:13?

Bursa: 19:04?

Antalya: 19:00?

Kocaeli: 19:00?

Kayseri: 18:39?

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