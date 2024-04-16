Akrep yenir mi? Akrep yemek helal mi, haram mı? DİYANET AÇIKLADI

Akrep yenir mi? Kayseri'de 2 adet akrep yiyen bir kişi yolcu otobüsünde fenalaşınca Samsun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu olayın ardından akrep yenir mi merak edildi. Ayrıca akrep yemenin dini açıdan fetvası da merak edildi. Peki, Akrep yemek helal mi, haram mı, caiz mi? İşte detaylar...

AKREP YENİR Mİ?

Akrepler bazı kültürlerde yenilebilir. Özellikle Asya ve Afrika'da bazı bölgelerde akreplerin yenildiğine dair bilgiler bulunmaktadır. Ancak, akreplerin tüketimi genellikle sınırlıdır ve belirli hazırlık yöntemleri gerektirir. Beslenme ve kültürel farklılıklar nedeniyle, bazı insanlar için bu normal bir yiyecek olabilirken, diğerleri için kabul edilemez olabilir.

AKREP YEMEK HARAM MI?

Diyanet'in konu ile ilgili suale yanıtı şöyledir:

"Etlerinin yenmesinin haram olduğunda görüş birliği bulunan hayvanlar ise şunlardır:

a) Domuzun haram olduğu, Kur'ân'ın açık hükmüyle sabittir (el-Mâide, 5/3). Kur'ân'da ismi anılarak yasaklanan tek hayvan domuzdur. Kur'ân'da sadece domuzun etinin haramlığından söz edilse de İslâm âlimleri, En'âm sûresinin 145. âyetinde geçen "rics" ifadesi ile A'râf sûresi 157. âyetindeki "... onlara pis ve murdar olan şeyleri haram kılar." ifadelerini birlikte değerlendirmişler ve domuzun her şeyinin haram olduğunu belirtmişlerdir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 6/133).

b) Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların etlerinin haram olduğu da yine Kur'ân'ın hükmüne dayanır: "(Kesim sırasında) üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanların etlerini yemeyin." (el-En'âm, 6/121). Bu ilke, İslâm'ın tevhid akidesine verdiği önemin ve şirke karşı aldığı kesin tavrın bir göstergesidir.

c) Dinî usullere uygun olarak kesilmemiş veya kendiliğinden ölmüş olan hayvanın etinin haram olduğu Kur'ân'ın açık hükmüne dayanır: "Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı." (el-Bakara, 2/173); "Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan; (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç olmak üzere boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile (tazim amacı ile) dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar size haram kılındı." (el-Mâide, 5/3).

Yukarıda zikri geçenler dışında kurt, aslan, kaplan gibi köpek dişleriyle; doğan, şahin, kartal gibi pençesiyle avlanan hayvanlar ile sinek, örümcek, akrep gibi haşeratın yenilmesi İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre caiz görülmemiştir."

AKREP YEMEK ÖLDÜRÜR MÜ?

Akrep yemek öldürücü olabilir. Bu sebeple akrep yemek tavsiye edilmemektedir.

Kayseri'de yaşayan bir vatandaş geçtiğimiz günlerde akrep yediğini söylemiş ve rahatsızlanarak hayatını kaybetmiştir.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Yiğit (56), girdiği bunalım sonucu 2 adet akrep yedi. Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Yiğit, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 adet akrep yediğini' söyledi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.