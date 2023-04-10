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AKP Bolu Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili Bolu Adayları!

AKP Bolu Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili Bolu Adayları!

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AKP Bolu milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte AKP Bolu Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. AKP Bolu Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, AKP Bolu Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili Bolu Adayları!

İyi Parti Siirt Milletvekili Adayları kimler? İyi Parti 2023 Milletvekili Siirt Adayları!İyi Parti Siirt Milletvekili Adayları kimler? İyi Parti 2023 Milletvekili Siirt Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, AKP Bolu Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Kabine'deki 2 bakan hariç tüm isimler milletvekili adayı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AKP Bolu Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili Bolu Adayları! Detaylar haberimizdedir…

AKP BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim edildi. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Bakanı Murat Kurum İstanbul'dan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'dan, Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan aday oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AK Parti'nin YSK'ya teslim ettiği il listesi haberler.com'da…

AKP BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

YÜKSEL COŞKUNYÜREK

ARZU AYDIN

KAZIM KONAK

Seçim Sonuçları

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