Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar, son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Gürlek'in hayatı, kariyer basamakları ve özel yaşamı merak ediliyor. Peki, Akın Gürlek kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli, eşi kim? Akın Gürlek'in hayatına dair detaylar haberimizde...

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olan Gürlek, hukuk alanındaki kariyerine hızlı bir giriş yapmıştır.

Meslek hayatında birçok önemli görevde bulunan Gürlek, Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe yükselmiş ve ardından 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Gürlek, 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilerek Türkiye'nin en önemli hukuki makamlarından birini üstlenmiştir.

2005: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Nisan 2021: Birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.

2 Haziran 2022: Adalet Bakan Yardımcısı olarak göreve başladı.

2024: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

AKIN GÜRLEK KAÇ YAŞINDA?

1982 doğumlu olan Akın Gürlek, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hukuki kariyerinde önemli başarılar elde eden Gürlek, Türkiye'nin önde gelen hukukçularından biri olarak tanınıyor.

AKIN GÜRLEK NERELİ?

Akın Gürlek, Türkiye'nin Kapadokya bölgesinin incisi olan Nevşehir şehrinde doğmuştur. Nevşehir, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan bir şehir olarak, Gürlek'in kökenine dair bilgilerde öne çıkmaktadır.

AKIN GÜRLEK'İN EŞİ KİM?

Özel hayatıyla ilgili bilgiler de sosyal medyada araştırılan konular arasında yer alıyor. Akın Gürlek, Elif Gülşah Gürlek ile evlidir ve çiftin 1 çocuğu bulunmaktadır.