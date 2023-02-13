Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Malatya'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Akçadağ ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Akçadağ nerede? Akçadağ ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Akçadağ ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Malatya'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Malatya'nın Akçadağ ilçesi merak edildi. Peki, Akçadağ nerede? Akçadağ ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Akçadağ ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

AKÇADAĞ NEREDE?

Yeşilyurt, Malatya ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 35,359

Yüzölçümü: 1.192 km² (460 mil²)

AKÇADAĞ İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Malatya'da yer alan Yeşilyurt ilçesinin nüfusu 35,359'dur.

AKÇADAĞ HANGİ İLE BAĞLI?

Akçadağ, Malatya'nın bir ilçesidir.

Erken dönem

Tarihi eski dönemlere uzanan ilçede ilk yerleşim MÖ 111'de Tunç Çağı devrinde başlamış, Geç Hitit, Roma ve Bizans devirlerinde devam etmiştir. Bu devirlerin yörede yaşandığı, Akçadağ ilçe merkezinde yer alan Akçadağ Höyük ve Akçadağ kasabasında yer alan Ören Höyük ile Akçadağ Ören Kasabası yolu üzerinde bulunan İkinciler Höyük'te yapılan yüzey çalışmalarıyla belirlenmiştir. İlçe Müslüman-Arap devletlerinin kendilerini güvenlik altına alarak Bizans saldırılarından korunmak için paralı askerler ve Türkmen ailelerin yerleştirilmesiyle Anadolu'da Türklerle tanışan ilk yerleşim yerlerinden biridir.

Osmanlı Dönemi

İlçe Osmanlı döneminde de yerini korumuş ve Kürne ve Kürecik bölgelerinde çıkan isyanlar nedeniyle Osmanlı Devleti hükümdarı 2. Abdülhamit tarafından Hamidiye Kışlası kurulmuş Sultan Abdülhamit'in Doğu Anadolu'da meydana getirdiği bu alaylar çerçevesinde köy Osmanlı ordusuna at ve zahire yetiştirmiştir.

Akçadağ, Osmanlı devrinde tahminen 1850 yıllarında bugünkü Levent bucağında teşkilatlandırılmış, 1858 yılında da ilçe merkezi şimdiki yerine Arga'ya nakledilmiştir.

Coğrafya

Akçadağ'ın Malatya'ya uzaklığı 35 km'dir. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 925 metredir. İlçe dağlık ve ovalık bir konumda olup karasal iklim etkisindedir.

İlçenin batı ve kuzeybatısında 850 ile 1660 rakımları arasında, ilçenin doğusunda Malatya merkez ilçesi, güneyinde Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçeleri, batısında Kahramanmaraş iline bağlı Elbistan ilçesi kuzeyinde Darende ve Hekimhan ilçeleri bulunmaktadır.