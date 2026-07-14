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Akasya'da açık hava sineması başlıyor

Akasya'da açık hava sineması başlıyor
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Akkök Holding iştiraki Akiş GYO yatırımlarından Akasya, 18 Temmuz–12 Eylül tarihleri arasında Retro Lunapark'ta Açık Hava Sineması etkinliğini düzenleyecek. Her Çarşamba ve cumartesi günü saat 20.45'te gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerde farklı türlerden filmler izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl Togg iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında aksiyon, romantik komedi, animasyon ve dram türlerinden filmler gösterilecek. Programda The Batman, La La Land, Top Gun: Maverick, Everything Everywhere All at Once ve Inside Out 2 gibi yapımların yanı sıra yerli filmler de yer alıyor.

Etkinlik programına ve güncel duyurulara Akasya'nın internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Etkinlik Programı

  • 18 Temmuz 2026 Cumartesi: The Batman
  • 22 Temmuz 2026 Çarşamba: Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz
  • 25 Temmuz 2026 Cumartesi: Zootropolis 2
  • 29 Temmuz 2026 Çarşamba: The Grand Budapest Hotel
  • 1 Ağustos 2026 Cumartesi: La La Land
  • 5 Ağustos 2026 Çarşamba: Çatıda Biri Var
  • 8 Ağustos 2026 Cumartesi: Ayı Paddington: Ormanda Macera
  • 12 Ağustos 2026 Çarşamba: Everything Everywhere All at Once
  • 15 Ağustos 2026 Cumartesi: Inside Out 2
  • 19 Ağustos 2026 Çarşamba: Top Gun: Maverick
  • 22 Ağustos 2026 Cumartesi: Le Mans '66 (Ford v Ferrari)
  • 26 Ağustos 2026 Çarşamba: Bursa Bülbülü
  • 29 Ağustos 2026 Cumartesi: Son Akşam Yemeği
  • 2 Eylül 2026 Çarşamba: Aşkın (500) Günü
  • 5 Eylül 2026 Cumartesi: Adile Naşit
  • 9 Eylül 2026 Çarşamba: Frozen II
  • 12 Eylül 2026 Cumartesi: Kardeş Takımı 3

Ece Güneş
Ece Güneş
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