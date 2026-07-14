Akasya'da açık hava sineması başlıyor

Bu yıl Togg iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında aksiyon, romantik komedi, animasyon ve dram türlerinden filmler gösterilecek. Programda The Batman, La La Land, Top Gun: Maverick, Everything Everywhere All at Once ve Inside Out 2 gibi yapımların yanı sıra yerli filmler de yer alıyor.

Etkinlik programına ve güncel duyurulara Akasya'nın internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Etkinlik Programı