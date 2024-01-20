AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Üsküdar adayı kim?Oldu

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Tüm illerde belediye başkan adayları belli olan Ak Parti, bugün de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyuruyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan adayların isimlerini açıklıyor. Peki, AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Üsküdar adayı kim?

AK PARTİ ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayının Hilmi Türkmen olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen olmuştur.

AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen

AK PARTİ ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HİLMİ TÜRKMEN KİMDİR?

Hilmi Türkmen, Şalpazarı, Trabzon doğumlu olup, 1 Mart 1973 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Medeni durumu evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce dilini başarıyla kullanabilen Türkmen, eğitim hayatına Şalpazarı İlköğretim Okulu'nda başlamış ve Hafızlık dönemi geçirmiştir. Ardından Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim görmüş, eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Meslek hayatına serbest avukat olarak Üsküdar'da başlayan İsmet Türkmen, aynı zamanda çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev almıştır. Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur.