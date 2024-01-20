Ak Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Tüm illerde belediye başkan adayları belli olan Ak Parti, bugün de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu. AK Parti Tuzla belediye başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında adayların hayatı ve kariyeri sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Tuzla belediye başkan adayı kimdir? AK Parti Tuzla adayı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ TUZLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI MI?

AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı olmuştur.

ŞADİ YAZICI KİMDİR?

Dr. Şadi Yazıcı 1971 yılında Erzurum'da doğdu. 1974 yılında İstanbul Kartal'a yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini Kartal'da, tamamladı. 1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına girip, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Mezun olduktan sonra, doktor olarak meslek hayatına atıldı.1997 yılında Tuzla'da kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı.

Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı.İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Yöneticilik alanında yazmış olduğu makalelerden iki ödülü bulunan Dr. Yazıcı, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak görevini yeni bir arkadaşına bıraktı.

2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Dr. Şadi Yazıcı, seçimlerden başarıyla çıkarak, Tuzla Belediye Başkanı oldu.