Ak Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Tüm illerde belediye başkan adayları belli olan Ak Parti, bugün de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu. AK Parti Silivri belediye başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında adayların hayatı ve kariyeri sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Silivri belediye başkan adayı kimdir? AK Parti Silivri adayı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ SİLİVRİ ADAYI AÇIKLANDI MI?

AK Parti Silivri belediye başkan adayı Volkan Yılmaz olmuştur.

AK PARTİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

17.01.1972 yılında İstanbul Silivri ilçesinin Kâmiloba Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde tamamladı.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi'nin mütevelli heyetindedir. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olarak görev yapmıştır.