AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?
31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşırken siyasi partiler adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılarak adaylarını tanıttı. Peki, AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?
31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşırken siyasi partiler adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılarak adaylarını tanıttı. Peki, AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? Detaylar...
AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?
Akçakale - Abdulhakim Ayhan
Birecik - Mahmut Mirkelam
Bozova - Suphi Aksoy
Ceylanpınar- Seyithan Atilla
Eyyübiye - Mehmet Kuş
Halfeti - Şeref Albayrak
Haliliye - Mehmet Canpolat
Harran - Mahmut Özyavuz
Hilvan - Aslan Ali Bıyık
Karaköprü - Metin Baydilli
Siverek - Ali Murat Bucak
Suruç - Mustafa Yüksel
Viranşehir - Salih Ekinci
"BİREYSEL HESAPLARIN PEŞİNDEN KOŞANLARDAN OLMADIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtımı öncesi vatandaşlara hitap ederek Şanlıurfa'nın huzur ve kardeşliğin kıymetini çok iyi bildiğini ve kendilerinin dimdik ayakta olduğunu ifade etti.
Erdoğan: Evliyalar şehri Şanlıurfa huzurun, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız ayakta olacağız. Mesajı verdi.
Erdoğan, "Şanlıurfa'nın ismi arkasına saklanıp kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan olmadık. Hepimiz beşeriz elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkâr edemez." İfadeleriyle kente kazandırdıkları hizmetlerin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşa hitabının ardından adaylar da ilan edildi.