31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşırken siyasi partiler adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılarak adaylarını tanıttı. Peki, AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? Detaylar...

AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?

Akçakale - Abdulhakim Ayhan

Birecik - Mahmut Mirkelam

Bozova - Suphi Aksoy

Ceylanpınar- Seyithan Atilla

Eyyübiye - Mehmet Kuş

Halfeti - Şeref Albayrak

Haliliye - Mehmet Canpolat

Harran - Mahmut Özyavuz

Hilvan - Aslan Ali Bıyık

Karaköprü - Metin Baydilli

Siverek - Ali Murat Bucak

Suruç - Mustafa Yüksel

Viranşehir - Salih Ekinci

"BİREYSEL HESAPLARIN PEŞİNDEN KOŞANLARDAN OLMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtımı öncesi vatandaşlara hitap ederek Şanlıurfa'nın huzur ve kardeşliğin kıymetini çok iyi bildiğini ve kendilerinin dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

Erdoğan: Evliyalar şehri Şanlıurfa huzurun, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız ayakta olacağız. Mesajı verdi.

Erdoğan, "Şanlıurfa'nın ismi arkasına saklanıp kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan olmadık. Hepimiz beşeriz elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkâr edemez." İfadeleriyle kente kazandırdıkları hizmetlerin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşa hitabının ardından adaylar da ilan edildi.