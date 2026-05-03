AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclisi yoğun katılımla toplandı

AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclisi Toplantısı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, teşkilat çalışmaları, şehirde yürütülen projeler ve vatandaşların beklentileri ele alındı. Program, karşılıklı istişarelerle tamamlandı.

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Siyaset ve yerel yönetim temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, hem mevcut çalışmalar değerlendirildi hem de gelecek döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

TEŞKİLATIN GÜCÜ VE BİRLİK MESAJI ÖNE ÇIKTI

Toplantıya AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, milletvekilleri Abdurrahim Dusak ve Cevahir Asuman Yazmacı’nın yanı sıra parti yöneticileri, belediye temsilcileri ve teşkilat üyeleri katıldı. Programda söz alan konuşmacılar, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek teşkilatın güçlü yapısının sahadaki başarının temel unsuru olduğunu vurguladı.

İl Başkanı Günbegi ve milletvekilleri, teşkilatın sahadaki etkinliğinin artırılması gerektiğini belirterek, uyum içinde yürütülen çalışmaların Şanlıurfa’nın gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

ŞEHRİN İHTİYAÇLARI VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR MASAYA YATIRILDI

Toplantının müzakere bölümünde ise şehir genelinde yürütülen projeler, vatandaşların talepleri ve beklentileri detaylı şekilde ele alındı. İl Sosyal Politikalar Başkanı Feryal Yudum Kılıçoğlu tarafından gerçekleştirilen sunumda, birim faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, teşkilat üyeleri sahadaki gözlemlerini aktarırken, çözüm odaklı değerlendirmeler ön plana çıktı. Program, yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

Haber: Ali Karademir

