AK Parti Polatlı adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı kimdir?

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. AK Parti Polatlı adayı kim oldu? AK Parti Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı kimdir?

İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.

Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık

Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki

Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi ( Mhp Adayı)

Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran

Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can

Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan

Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş

Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner

Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel ( Mhp Adayı)

Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek ( Mhp Adayı)

Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın

Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut

Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz

Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal ( Mhp Adayı)

Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan

Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar

Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı

Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş

Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı ( Mhp Adayı)

Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ertuğrul Çetin

Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Memiş Çelik

Sincan Belediye Başkan Adayı: Murat Ercan

Yenimahalle Belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydoğan

LEVENT ÇAĞLANCI KİMDİR?

EĞİTİM BİLGİLERİ

1992/ 1997: B.H.N. Mıhcıoğlu İlk Öğretim Okulu, Polatlı

1997/ 2001: Atatürk İlköğretim Okulu(Ortaokul Kısmı), Polatlı

2001/ 2005: Polatlı Anadolu Lisesi

2005/ 2009: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İZMİR

2013/ 2018: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı Yüksek

Lisans

2019/2023: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı Doktora

ASKERLİK DURUMU

01.08.2011 – 17.01.2012 arası kısa dönem er olarak

İŞ TECRÜBESİ

2010 _ 2011: Stajyer Avukat, Ankara Barosu

2011 _ 2012: ÇAĞLANCI Hukuk Bürosu, Serbest Avukatlık, Polatlı

2012 _ 2018: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Hukuk Uzmanı, Ankara

2018_ 2023: Tarım ve Orman Bakanlığı, Uzman, Ankara

YABANCI DİL

İyi derecede İngilizce

TEŞKİLAT GÖREVLERİ

Polatlı Ülkü Ocaklarında çeşitli görevler

İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanlığında Yönetim Kurulu üyeliği (2008-2009)

Mhp 12. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Mezuniyeti (2016)

Türk Hukuk Enstitüsü İstişare Heyeti üyeliği (2016-…)

TÜRKATA Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği (2017- …)

Dönem MHP Ankara 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili Adaylığı