AK Parti Polatlı adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı kimdir?
AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe adayları kulislerden sızdı. Peki, AK Parti Polatlı adayı kim oldu? AK Parti Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı kimdir?
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. AK Parti Polatlı adayı kim oldu? AK Parti Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı kimdir?
İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.
Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık
Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki
Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi ( Mhp Adayı)
Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran
Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can
Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan
Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş
Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner
Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel ( Mhp Adayı)
Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek ( Mhp Adayı)
Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın
Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut
Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz
Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal ( Mhp Adayı)
Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan
Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar
Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı
Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş
Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı ( Mhp Adayı)
Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ertuğrul Çetin
Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Memiş Çelik
Sincan Belediye Başkan Adayı: Murat Ercan
Yenimahalle Belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydoğan
LEVENT ÇAĞLANCI KİMDİR?
EĞİTİM BİLGİLERİ
1992/ 1997: B.H.N. Mıhcıoğlu İlk Öğretim Okulu, Polatlı
1997/ 2001: Atatürk İlköğretim Okulu(Ortaokul Kısmı), Polatlı
2001/ 2005: Polatlı Anadolu Lisesi
2005/ 2009: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İZMİR
2013/ 2018: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı Yüksek
Lisans
2019/2023: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı Doktora
ASKERLİK DURUMU
01.08.2011 – 17.01.2012 arası kısa dönem er olarak
İŞ TECRÜBESİ
2010 _ 2011: Stajyer Avukat, Ankara Barosu
2011 _ 2012: ÇAĞLANCI Hukuk Bürosu, Serbest Avukatlık, Polatlı
2012 _ 2018: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Hukuk Uzmanı, Ankara
2018_ 2023: Tarım ve Orman Bakanlığı, Uzman, Ankara
YABANCI DİL
İyi derecede İngilizce
TEŞKİLAT GÖREVLERİ
Polatlı Ülkü Ocaklarında çeşitli görevler
İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanlığında Yönetim Kurulu üyeliği (2008-2009)
Mhp 12. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Mezuniyeti (2016)
Türk Hukuk Enstitüsü İstişare Heyeti üyeliği (2016-…)
TÜRKATA Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği (2017- …)
Dönem MHP Ankara 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili Adaylığı