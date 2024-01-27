AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Narlıdere adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Narlıdere adayı kim?

AK PARTİ NARLIDERE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayının Murat Sarman olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman olmuştur.

AK PARTİ NARLIDERE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Murat Sarman AK Parti'nin merakla beklenen yeni Narlıdere Belediye Başkan adayıdır.