AK Parti Malatya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Malatya Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Malatya adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Malatya Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Malatya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Malatya Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ MALATYA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Malatya adayı Sami Er oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Sami Er Malatya Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Malatya dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Malatya Belediye başkan adayı Sami Er olmuştur.

MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SAMİ ER KİMDİR?

Sami Er, 1963 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamlayan Er, 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Akademik kariyerine İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimiyle devam etmiştir.

Meslek hayatına 1989-1990 yıllarında Ümran Boru San. Tic. A.Ş.'de Mühendislik ve Kalite Kontrol Müdürlüğü göreviyle başlamıştır. Daha sonra 1992-1993 yıllarında Kontrol Mühendisi olarak görev almıştır.

Er, belediyecilik alanında da önemli görevler üstlenmiştir. 2004-2005 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Yakuplu Belediyesi'nde Fen ve İmar Planlama Müdürlüğü görevini üstlenmiş, ardından 2005-2008 yılları arasında Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı ve Halktaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur. 2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanmış, bu dönemde Malatya Belediyesi ve İl Özel İdaresi iştiraki olan Esenlik şirketinin ortaklar kurulu üyeliği ve Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de üstlenmiştir. 2011'de İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde Mali İşler ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Sami Er, 2014-2019 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı ve Emlak Konut GYO'da yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.