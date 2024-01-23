AK Parti Keçiören adayı kim oldu? AK Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kimdir?

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. AK Parti Keçiören adayı kim oldu? AK Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı belli oldu mu?

İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.

• Akyurt - Hilal Ayık

• Altındağ - Veysel Tiryaki

• Beypazarı - Tuncer Kaplan

• Çankaya - Duhan Kalkan

• Çamlıdere - Adem Ceylan

• Mamak - Asım Balcı

• Kahramankazan - Serhat Oğuz

• Keçiören - Zafer Çoktan

• Sincan - Murat Ercan

• Evren - Hüsamettin Ünsal

• Güdül - Muzaffer Yalçın

• Kızılcahamam - Süleyman Acar

• Elmadağ - Eyüp Tekiner

• Pursaklar - Ertuğrul Çetin

ZAFER ÇOKTAN KİMDİR?

Zafer Çoktan, 1974 yılında, Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi. İlkokuldan lise eğitimine kadar Keçiören'de yaşayan çoktan, lisans eğitimini almak için İstanbul'a gitti.

İstanbul'daİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan ve bölümünü başarıyla bitiren Çoktan, mezuniyeti ardından serbest avukatlık yapmaya başladı. 2014 yılında ise Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıylaAK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı yapmaya başlayan Zafer Çoktan, bir dönem de Keçiören Belediyesi'nde AK Parti Meclis Üyeliği görevini yürüttü.