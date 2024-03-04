AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin kimdir? Evlendi mi?

6 Şubat depremlerinde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük Naz Akdoğan ile hayatını birleştirdi. 52 yaşındaki Çetin, rüya gibi bir nikah töreniyle yeniden dünya evine girdi. Ak Parti Gaziantep İl Başkanı 52 yaşındaki Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük Avukat Naz Akdoğan ile evlendi.

AK PARTİ GAZİANTEP İL BAŞKANI MURAT ÇETİN KİMDİR?